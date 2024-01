469.000 Euro Kosten an Leverkusener Schulen Wartung für Luftfilter, die keiner braucht

Vor zwei Jahren waren Leverkusener Politiker stolz, frühzeitig Luftreinigungsgeräte für die Schulen bestellt zu haben, um die Gefahr von Corona-Übertragungen in Klassenräumen zu minimieren. Im Gegensatz zu anderen Kommunen kamen hier die damals sehr begehrten Geräte an. Im ersten Halbjahr 2022 wurden 644 geliefert und aufgestellt, vor einem Jahr wurde weiterer Bedarf gemeldet und weitere zehn Geräte nachbestellt. Rund 1,5 Millionen Euro ließ sich die Stadt das kosten. Inzwischen werden Maschinen aber gar nicht mehr eingeschaltet, ergab eine Umfrage in den Schulen. Was tun mit den teuren Apparaten, die da nur irgendwo herumstehen und dabei regelmäßige Folgekosten verursachen?