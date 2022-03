Vom-Stein-Gymnasium in Leverkusen : Schüler verwandeln Telefonzelle in Ein-Mann-Disco

Die „Disco for One“ nimmt Gestalt an. Die Bühnenbauer vom Freiherr-vom-Stein-Gymnasium sind vor Schloss Morsbroich hochkreativ. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die „Disco for One", vom Kunstklub M mit Mischa Kubas entwickelt und vom Bühnenbaukurs des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums verwirklicht, tourt demnächst über die Schulhöfe.

Es wird ganz schön eng, wenn man sich zu zweit in eine alte Telefonzelle quetscht und dabei noch Bewegungspielraum zum Arbeiten braucht. Einer alleine schafft es jedenfalls nicht, innen die silbrige Sichtschutzfolie passgenau in die Scheiben zu kleben. Einer muss festhallten, während die Mitschülerin das dünne Material mit dem Geodreieck glatt streicht. Jetzt verstehen alle, wenn Lehrerin Marion Heyne sagt: „Folie aufziehen ist ein Profigeschäft.“

Bei Frühlingssonnenschein hat sie den Unterricht des Oberstufenkurses Bühnenbau des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums nach draußen verlegt. Nicht auf den Schulhof, sondern in den vorderen Morsbroicher Schlosspark vor dem geschlossenen Restaurant. Gewerkelt wurde dort nicht wie sonst an Kulissen für die Schülertheater-Aufführung. Dieses Mal war der Bühnenbaukurs für die Ausführung eines Kunstprojekts verantwortlich, das der Klub M in der Museumspädagogik erdacht hat: eine „Disco for one“.