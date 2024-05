Ollis Musikvideo geht viral in den sozialen Medien Leverkusener Schüler singt Rap-Song über Bayer 04

In der Welt des Fußballs gibt es unzählige Arten, seine Begeisterung und Liebe für einen Verein auszudrücken. Für Oliver Esser zeigt sich diese Leidenschaft in einem Rap-Song. „Leverkusen meine Stadt, hier geht‘s um mehr als Ruhm. Bayer 04, der Verein, für den ich alles tu.“ So lauten die zwei ersten Zeilen des Liedes, das zwar weder als neue Vereinshymne noch zum Mitsingen geeignet ist. Doch der 17-jährige Pestalozzischüler offenbart darin seine tiefe Anerkennung für seinen Lieblingsverein SV Bayer 04. „Damit hat er sich zum Schulabgang ein Denkmal gesetzt“, urteilte Musik- und Sonderschulpädagoge Markus Brachtendorf von der Musikschule Leverkusen, der den Jungen im Rahmen des Projektes „sCOOL– HITs“ betreute.