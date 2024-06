An der Leverkusener Hugo-Kükelhaus-Schule Schüler produzieren Kunst und Videos

Zurück zur Leinwand im Innenhof: Die braunen Papierbahnen waren mittlerweile bunt geworden, überall waren Pinselstriche und Abdrücke zu sehen. Sabine Göke ist als Lehrerin verantwortlich für den Programmpunkt. „Das ist heute schon super angekommen“, erzählte sie. „Es gab Schüler, die sich erst zurückgehalten haben und dann aber aus sich raus gekommen sind.“ Diese Ausdrucksform komme den Bedürfnissen der Schüler entgegen. Sie arbeiteten miteinander, lernten voneinander im kreativen Prozess, konnten Veränderungen an ihren gemeinsamen Werken feststellen und in Bewegung bleiben. Die entstandenen Bilder werden in den kommenden Monaten beide Standorte der Schule in großen Bilderrahmen schmücken.