Freiherr-vom-Stein-Gymnasium : Leverkusener Schüler nach der Flut zurück auf der Bühne

Spaß auf der Bühne: Kuriose Szenen aus dem Hotel inszenierten die Schüler der Schauspiel AG. Foto: Schauspiell AG/Schauspiel AG

Leverkusen Die Schauspiel AG des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums hatte beim Hochwasser Bühnenbild und Requisiten verloren. Nun gibt es einen Neuanfang.

Das Warten hat ein Ende. Die Schauspiel-AG des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums hat sich sich nach fast zweijähriger Zwangspause aufgrund der Coronapandemie sowie der Hochwasserkatastrophe zurückgemeldet und plant weitere Aufführungen. Zwischen Oster- und Sommerferien präsentiert die Freie Theatergruppe unter der Leitung von Edith Englich-Errens ihre Produktion „Mein Freund Harvey“ von Mary Chase im Pfarrsaal der St. Andreas Gemeinde in Schlebusch Aufführungen sind am 10. und 13. Juni; jeweils um 19:30 Uhr. Außerdem soll es endlich wieder eine Abiturrevue sowie ein Abiturkonzert geben, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Erst kürzlich, am 18. und 21. März, hatte es zwei Aufführungen der Gesellschaftskomödie „Hotel-Suite“ von Neil Simon, dem 2018 verstorbenen „King of Broadway“, gegeben. Ehemalige und aktuelle Oberstufenschüler hatten auf der Mensabühne der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule (Standort Elbestraße) komische Hotelszenen gespielt. Das Publikum honorierte die Darbietung mit viel Gelächter und Applaus. Mit der Wahl des Auftrittsorts – die Aula des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums wird noch bis zum Sommer renoviert – wollte sich die Schauspiel-AG in Namen der gesamten Schulgemeinde bei der Gesamtschule in Rheindorf, die die Schüler des Schlebuscher Gymnasium vergangenen Sommer in Zeiten größter Not aufgenommen und ihnen ihre frisch renovierte Schule für ein halbes Jahr überlassen hatte, „sehr herzlich für die große Hilfsbereitschaft und die gelebte Solidarität bedanken“, heißt es weiter.

Aufgrund der Jahrhundertüberschwemmung im Juli 2021 war diese Aufführung auch in anderer Hinsicht eine besondere Herausforderung. Durch die komplette Zerstörung der von Marion Heyne gestalteten Bühnenbilder (das seit 2019 geprobte Theaterstück „Toscana-Therapie“ von Robert Gernhardt konnte so endgültig nicht mehr aufgeführt werden), den Verlust der gesamten Bühnentechnik sowie eines großen Fundus an Requisiten und Kostümen wurde die Bühnenkunst am „Freiherr“ hart getroffen. Die Rückschläge gewöhnte Schauspiel-AG machte aus der Not eine Tugend. Wegen der nicht mehr vorhandenen Requisiten (Türen, Bilder, Telefon) entschied sie sich für eine gänzlich neue Produktion mit Darstellern, die Mitte September ihren großen Auftritt haben werden – dann wieder in der heimischen Aula. Das Stück heißt „Der Vorname“ von M. Delaporte und A. de La Patellière Der genaue Termin der Aufführung wird noch bekannt gegeben.

(bu)