Wer ist der beste Vorleser? Leverkusener Schüler lesen um die Wette

Wer ist der beste Vorleser in Leverkusen? Er heißt Max Klein und besucht das Werner-Heisenberg-Gymnasium. Beim Regionalentscheid des 65. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels lasen die Sieger der Schulentscheide in der Stadtteilbibliothek Schlebusch im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium um die Wette. Mit rund 600.000 Teilnehmern jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb einer der ältesten und größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Die Leverkusener Jury bildeten Susanne Schaller, Diplom-Designerin und Texterin, Uwe Schmenn, Buchhändler der Buchhandlung Gottschalk, und Bürgermeister Bernhard Marewski. Sie überzeugte der Vortrag von Max Klein, der aus Katja Brandes Buch „Woodwalker, die Rückkehr. Der Club der Fabeltiere“ vorlas. Der Sieger des Stadtwettbewerbs darf zum nächsten Entscheid fahren. Die Etappen führen über Stadt-, Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale mit den 16 Landessiegern am 19. Juni in Berlin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg.