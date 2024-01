Leverkusener Schüler lernen spielerisch Dem Klima-Rätsel auf der Spur

Konzentriert beuten sich Tim und Moritz mit den Köpfen nahe zusammen über einem Stadtplan ihrer Heimatstadt Leverkusen. Sie diskutieren miteinander, zeigten aufgeregt mit den Fingern auf der Karte markierte Stellen und trugen die Ergebnisse in einem kleinen Arbeitsheft zusammen. Am Ende eines kleinen Matherätsels hatten sie einen Code errechnet, der tatsächlich das Schloss der Schatulle im nächsten Raum öffnete – mit einem nächsten Rätsel darin. So knobelte sich die 5a des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums durch fünf Orte des Kinder- und Jugendmuseums Energie Stadt auf dem Naturgut Ophoven. Das Escape-Spiel ist hier brandneu und begeisterte Kinder wie Lehrer.