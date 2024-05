Verbindung Wermelskirchen/Leverkusen Schnellbuslinie rollt nur langsam an

In fünf Stationen und binnen gut 40 Minuten während der Hauptverkehrszeit fährt der neue Schnellbus von Leverkusen über Burscheid und Hilgen nach Wermelskirchen. Der „flinke Pendler“ war am 7. August an den Start gegangen. Das Gemeinschaftsprojekt des Rheinisch-Bergischen Kreises und Leverkusens ist Teil des Strukturprogramms „Regionale 2025“ des Landes NRW, durch das die rechtsrheinischen und vermehrt ländlich geprägten Gebiete strukturell weiterentwickelt und an ihre größeren Nachbarn angeschlossen werden sollen. Der Zweckverband „go.Rheinland“ unterstützt die Schnellbuslinie mit 422.000 Euro jährlich bis 2028 .