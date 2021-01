Kostenrahmen gesprengt : Leverkusener Schlosspark: Planungsbüro unter Druck

Leverkusen SPD und CDU verlangen in einem gemeinsamen Ratsantrag Kostendisziplin und drohen Berliner Planungsbüro mit Kündigung. Rat entscheidet am Mittwoch.

Der im Wettbewerbsverfahren festgelegte und bereits nach oben korrigierte Betrag in Höhe von 1,38 Millionen Euro für die Neugestaltung des Schlossparks in Morsbroich muss eingehalten werden. Darauf pochen CDU und SPD in einem gemeinsam Ratsantrag.