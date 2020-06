Corona aktuell : Nach langer Pause: Schiffsbrücke öffnet probeweise

Die Schiffsbrücke an der Wuppermündung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nach langer Pause (Hochwasser, Corona) will das Cafe in der Schiffbrücke an der Wuppermündung an Fronleichnam ab 13 Uhr wieder öffnen, zunächst nur testweise, hieß es.

Fälle Weiterhin sind sechs Leverkusener aktuell infiziert. Diese Zahl nennt die Stadtverwaltung am Dienstag. Es sind ebenso viele wie am Vortag. 242 haben sich insgesamt infiziert, fünf Menschen starben, 231 sind genesen.

(bu)