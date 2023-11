Serkan Kayas Karriere begann in Leverkusen Vom Jungen Theater zum preisgekrönten Schauspieler

Die Tatsache, dass das „Junge Theater Leverkusen“ als Kaderschmiede für junge Talente gilt, ist hinlänglich bekannt. Dort feierte auch der Leverkusener Serkan Kaya, aufgewachsen an der Küppersteger Straße, seine ersten Erfolge. In Kürze ist der talentierte Schauspieler und Musicaldarsteller mit türkischen Wurzeln bereit, die Bildschirme mit seiner neuesten Rolle in der ZDF-Komödie „Zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel“ zu erobern.