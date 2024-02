Zuschlag für Schausteller Wilfried Hoffmann Leverkusener richtet Deutzer Kirmes aus

Zuschlag für Leverkusen. Schausteller Wilfried Hoffmann aus der Fixheide wird die Deutzer Kirmes ausrichten. Vorausgegangen war Ende 2023 ein nochmal gestartetes Auswahlverfahren für die Ausrichtung der Deutzer Frühlings- und Herbstkirmes. Ein vorausgegangener Rechtsstreit in Köln hatte dies nötig gemacht. Der Neue am Ruder sei per Losentscheid ermittelt worden, informierte die Stadt Köln jetzt. Es hatte zwei Bewerber gegeben, die allen Anforderungen gerecht wurden. Zwischen den beiden musste es sich entscheiden.