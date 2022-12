Notpumpe ausgefallen Leverkusener Rheinfähre außer Betrieb

Nach dem Ausfall einer Notpumpe ist die Hitdorfer Rheinfähre am frühen Dienstgachmittag bis auf weiteres aus dem Betrieb genommen worden. Die Fährbetreiber waren auf ein Ersatzteil, das voraussichtlich am Mittwochvormittag eintreffen soll. Nutzer der Fähre sollten mögichst auf die „Ampel“ auf der Website der HGK achten, heißt es in einer Mitteilung. http://www.hgk.de/leistungen/rheinfaehre