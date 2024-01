500 Arbeiter 16 Tage im Einsatz Letzter Schliff für Leverkusens neue Brücke

Schnee am Fahrbahnrand, ein wolkenfreier Himmel und eine ebenso freie Autobahn erwartet den Pressetross aus drei Fahrzeugen am Samstag auf der Rheinbrücke. Auf Leverkusener Brückenseite der gesperrten Autobahn 1 steht bereits ein Konvoi mit Asphaltierungsfahrzeugen am Fahrbahnrand in Stellung. Noch ist es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu kalt für die Asphaltarbeiten. Zwischen fünf und zehn Grad sollten es schon sein, wenn der Asphalt aufgebracht werden soll. Nicole Ritterbusch ist optimistisch: „Laut Wetterbericht soll es wärmer werden“, sagt die Geschäftsbereichsleiterin Rheinbrücken der Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH am Tag eins der auf 16 Tage angesetzten Sperrung der Leverkusener Brücke. 500 Arbeiter sind in dieser Zeit im Einsatz. Bauingenieurin Ritterbusch ist zuversichtlich. „Wir werden rechtzeitig fertig werden.“