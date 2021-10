Zwischen Leverkusen-Wiesdorf und -Rheindorf : Rhein-Radweg ab Montag für zwei Jahre gesperrt

Die Verschnaufpause ab Montag dauert wesentlich länger. Für gut zwei jarhe spoll der Weg am Rhein zwischen Wiesdorf und Rheindorf gesperrt bleiben. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen Weil der Weg mitten durchs Baufeld läuft und dort nun die Stahlmontage-Arbeiten für die neue Rheinbrücke beginnen, muss der Streckenabschnitt nun vollgesperrt werden. Bis Ende 2023.

(LH) Arbeitsweg, Freizeitweg, Verbindungsweg: Der Rad- und Fußweg am Rhein ist eine viel genutzte Strecke. Wer in den vergangenen Jahren Zeit dort entlang musste oder wollte, hatte zwischendurch immer wieder das Nachsehen, denn öfter mal war unter der Rheinbrücke der Weg wegen der Arbeiten an der Brücke beziehungsweise dem Neubau gesperrt. Kurzzeitig. Die nächste Sperrung des Fuß-/Radgweges zwischen Wiesdorf und Rheindorf dauert wesentlich länger – konkret: wohl mehr als zwei Jahre.