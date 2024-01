Praktische Ausbildung für Ärzte in Leverkusen Remigius ist Lehrkrankenhaus

„Ich weiß noch aus eigener leidvoller Erfahrung, wie mein Blutdruck hochging, als ich alleine vor dem Patienten stand“, bekennt Sascha Wihstutz, Chefarzt der Geriatrie am Opladener Remigiuskrankenhaus. „In echt ist das doch ganz anders, als wenn Sie es gelesen haben.“ Für die drei Studentinnen und den einen Studenten, die seit zwei Wochen für eine „Lehre am Krankenbett“ im Haus sind, wird der Übergang wohl nicht so krass werden. Denn sie sammeln bereits ab dem dritten Studienjahr praktische Erfahrungen, jeweils vier Wochen lang mit intensiver Betreuung durch Wihstutz und seinen Kollegen Cornelius Jacobs, dem Chef der Wirbelsäulenchirurgie.