Bayer Kultur: Absagen bis Mitte April : Leverkusener Regie-Talent Philipp Arnold macht Karriere

Leverkusen Philipp Arnold ist in Leverkusen aufgewachsen. Die Corona-Epidemie verhinderte die Rückkehr in die Heimatstadt mit einem Fassbinder-Stück.

Ein junger Leverkusener Regisseur macht Karriere: Mit gerade 30 Jahren hat Philipp Arnold schon an mehreren renommierten Theatern gearbeitet. Am Deutschen Theater Berlin hat er Rainer Werner Fassbinders Stück „Tropfen auf heiße Steine“ inszeniert, das nach drei Spielzeiten immer noch läuft. Am Sonntag sollte die Produktion in Arnolds Heimatstadt bei Bayer Kultur zu sehen sein. Wegen der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus fällt die Aufführung aber aus. Bayer Kultur hat alle Vorstellungen und Konzerte im Erholungshaus bis zum 19. April abgesagt.

Besonders aktuell an diesem frühen Fassbinder-Stück von 1960 findet der Regisseur das Konsumverhalten, das alle vier Beteiligte an den Tag legen. Philipp Arnold, Jahrgang 1990, ist Sohn der Kulturausschuss-Vorsitzenden und Grünen-Politikerin Roswitha Arnold. Nach dem Abitur hospitierte und assistierte er mehrfach bei Karin Beier am Kölner Schauspielhaus. Er studierte an der University of London, wo bereits erste eigene Arbeiten entstanden. Parallel assistierte er an Theatern in England und Deutschland. In London habe er auch immer auf der Bühne gestanden, erzählt Arnold, und so gut wie alles selber gemacht: Video, Ausstattung und Performance.