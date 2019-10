Überfall : Raubopfer (30) erlitt schwere Kopfverletzungen

Leverkusen/Burschied (bu) Ein 30-jähriger Mann aus Leverkusen ist am Samstagabend in der Burscheider Ortschaft Kämersheide bei einem Überfall schwer verletzt worden.

Er wurde mit einer schweren Kopfverletzung ins Klinikum Köln-Merheim eingeliefert. Der aus Syrien stammende Mann hatte sich am Sonntagnachmittag bei der Polizei gemeldet. Seinen Angaben zufolge war er am Samstag gegen 23.45 Uhr in Kämersheide von einem Unbekannten überfallen und geschlagen worden, nachdem er seinen Wagen angehalten hatte und austreten wollte. Der Unbekannte, etwa 25 Jahre alt und aufgrund seiner Sprachkenntnisse vermutlich kurdischer oder arabischer Herkunft, verlangte Geld. Als er es nicht erhielt, schlug er sein Opfer nieder und flüchtete.