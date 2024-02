Ratsherr Erhard Schoofs ist tot Politiker aus Leidenschaft mit Faible für Jazz

Schoofs wurde in Köln-Kalk geboren, sein Vater war Polizist. Politisch geprägt wurde der spätere Lehrer an der Gesamtschule in Rheindorf Ende der 60er Jahre. „Mehr Demokratie wagen!“ Willy Brandt und John F. Kennedy waren für ihn Leitfiguren. Schoofs trat in die SPD ein. Mitte der 70er Jahre wurde er für die Sozialdemokraten in den Stadtrat gewählt. Es dauerte fast weitere 20 Jahre, bis er sich bei den Genossen nicht mehr wohlfühlte. 1994 gründete Schoofs die Bürgerliste, weitere Genossen schlossen sich ihm an.