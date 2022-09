Umleitung in Leverkusen : Rathenaustraße ab Freitag Richtung City gesperrt

Leverkusen Nach der Baustelle ist vor der Baustelle. Der westliche Ausgang der Fußgängerunterführung Rathenaustraße ist ab Mittwochvormittag, 28. September, wieder frei, meldet die Bahn. Doch gibt es neue Einschränkungen.

Das Herstellen der Bodenplatte am westlichen Ausgang der Fußgängerunterführung Rathenaustraße sei schneller vorangegangene als geplant. Aber: Am Freitag, 30. September, geht es mit Einschränkungen weiter. Für den RRX-Ausbau beginnen Gründungsarbeiten auf der Nordseite der Brücke über die Rathenaustraße. „Da eine Tiefgründung hergestellt wird, kommt ein sehr großes Bohrgerät zum Einsatz. Dieses benötigt eine Fläche von rund zehn Meter und somit die gesamte Fahrbahn in Richtung Kreisverkehr“, kündigt ein Bahnsprecher an. Heißt für Autofahrer – und vor allem auch für Besucher des Herbstfestes in der Wiesdorfer City am Wochenende samt verkaufsoffenem Sonntag: Umleitung fahren. Denn ab Freitag bis 6. Oktober ist die Rathenaustraße nur in Richtung Manfort nutzbar. Bei der Wupsi gibt es deswegen diese Einschränkungen: Die Linien 203, 209, 211, 212, 214, 227, SB21, SB22, SB29 und N24 fahren nicht über die Rathenaustraße nach Wiesdorf, sondern über die Manforter Straße mit den Halten: „Manfort, Friedhof“, „Zeppelinstraße“ und „F.-F.-Runge-Str.“. Fahrgäste erreichen ab dem letztgenannten Halt die Gleise des Regionalverkehrs am Bahnhof Mitte und die Doktorsburg.