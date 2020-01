Referenten-Stelle : Rathaus-Maulwurf outet CDU-Politiker

Leverkusen Eine offenbar undichte Stelle sorgt für Aufregung im Rathaus. Dabei geht es zudem um eine pikante Personalie im Büro des Oberbürgermeisters.

Wie Uwe Richrath hausintern und ebenso in einer an die Ratsfraktionen versendeten Mail (sie liegt der Redaktion vor) verlauten lässt, geht es dabei um einen CDU-Politiker, der sich als Referent des Oberbürgermeisters beworben hat.

In einer anonymen Mail, die dem Personalratsvorsitzenden und weiteren Stadtmitarbeitern zugegangen sein soll, sei unterstellt worden, „dass Personalauswahlentscheidungen angeblich zum wiederholten Male außerhalb und bereits vor dem eigentlichen Bewerbungsgespräch getroffen seien“. Den Eindruck politischer Absprachen außerhalb des regulären Verfahrens der Stellenbesetzung weist der Oberbürgermeister in seinem internen Schreiben verhement zurück. Und weiter: „Einen solchen Vorgang kann und werde ich ... in meiner Eigenschaft als Personaldezernent zum Schutz der Persönlichkeitsrechte von Bewerberinnen und Bewerbern sowie den Verfahrensbeteiligten in keiner Weise akzeptieren. Richrath will gegen den „Maulwurf“ vorgehen: „Daher habe ich den Leiter des Fachbereichs Recht und Ordnung in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Personal gebeten alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen und zu verfolgen, die geeignet sind, den Absender der externen E-Mail-Accounts zu ermitteln und die weiteren rechtlichen Schritte einzuleiten.“