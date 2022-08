Leverkusen wehrt sich : Stadtrat will Akten zum Autobahnbau nicht rausrücken

Stadtrat will Akten zum Autobahnbau nicht rausrücken

Der Leverkusener Stadtrat stellet sich quer und verhindert erneut per Beschluss die Herausgabe von Informationen an die Autobahn GmbH. Foto: RP/Bernd Bussang

Leverkusen Eine Mehrheit der Ratsmitglieder unterstützt die Blockadehaltung gegen die Autobahn GmbH. Die verlangt für die Planung zum Autobahnbau benötigte Unterlagen. Die Politiker sagen weiter nein.

Der Stadtrat bleibt bei seinem rechtlich umstrittenen Beschluss zum Vorgehen beim Autobahnausbau. Nachdem er der Autobahn GmbH als Planungsbehörde die Herausgabe von Verwaltungsunterlagen, die zur Vorbereitung des Autobahnausbaus benötigt werden, verweigert hatte, wurde der Beschluss vom Oberbürgermeister als rechtswidrig beanstandet. In der Ratssitzung am Montag fand eine Verwaltungsvorlage, die den Beschluss rückgängig machen sollte, keine Mehrheit. Damit sind dem Oberbürgermeister weiter die Hände gebunden. Es wird damit gerechnet, dass sich jetzt die Bezirksregierung in den Streit einschaltet.