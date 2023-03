Video-Schaltung aus dem Luftschutzkeller Leverkusener Rat besiegelt Partnerschaft mit Nikopol

In einer über weite Strecken und insbesondere am Anfang chaotisch verlaufenden Ratssitzung, die geprägt war von lähmenden Geschäftsordungsdebatten, standen insgesamt mehr als 90 Punkte auf der Tagesordnung. Vor allem der Rechtsextremist Markus Beisicht (Aufbruch Leverkusen) und Benedikt Rees (Klimaliste) versuchten, durch ihre Anträge beziehungsweise fortwährende und lange Wortbeiträge den Rat lahmzulegen. Teilweise mit Erfolg. Hintergrund: Kleinere Ratsgruppen fühlen sich durch jüngste Verfahrensänderungen des Stadtrats in ihren Rechten beschnitten. Beschlüsse gab es dann doch noch. Zwei waren besonders wichtig.