Stadtrat Leverkusen beschließt für Morsbroich : Kleine Gastronomie-Lösung fürs Schloss

Dem Restaurant von Schloss Morsbroich soll zu neuem Leben verholfen werden. Erstmal aber nur in der jetzigen Größe, beschloss der Rat. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Der Stadtrat beschließt das Ausschreibungsverfahren fürs Morsbroich-Restaurant in vorhandener Größe. So hatte es die Stadt in ihrem Beratungspapier empfohlen. Die FDP ist sauer: „Wieder eine Chance vertan, das schloss zukunftsfähig zu machen.“