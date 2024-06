Leverkusener Rapper „Einmalique“ – Zehntausende hören seine Songs im Netz „Ich setze jetzt alles auf die Musik“

Malique Vujicic hat marokkanische Wurzeln und ist in Rheindorf aufgewachsen, seine Leidenschaft gilt dem Fußball und der Musik. Seine Liebe und Zuneigung zu seiner Heimatstadt verarbeitet der 24-Jährige gern in Rap-Songs mit zumeist melodischen Beats über die Double-Mannschaft von Trainer Xabi Alonso. Die Musikrichtung, die mehr sein kann als nur provokant, hat es längst in den Mainstream geschafft. Und so finden auch die Lieder von „Einmalique“ großen Zuspruch unter Jugendlichen, geben der Stadt und Bayer 04 einen frischen, unverbrauchten musikalischen Anstrich und eine junge Identität. Vujicic will mit seinem Weg auch Vorbild sein.