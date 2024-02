Mobilitätskonzept Leverkusen Radplanung der Stadt zielt mitunter ins Leere

(bu) Die Stadt Leverkusen will das Mobilitätsverhalten ihrer Bürger verändern, sie vom Auto vermehrt etwa aufs Fahrrad lenken. Doch längst nicht alle, mit Kosten verbundenen Angebote erreichen ihr Ziel. Ein Beispiel ist jüngst die Eröffnung des Fahrradparkhauses am Bahnhof Opladen, das weiterhin nur geringe Auslastung hat. Es gibt weitere Beispiele. So wurden bereits im Herbst 2018 am Bahnhof Leverkusen-Mitte Fahrradboxen mit E-Lademöglichkeiten aufgestellt. Ein Flop. „Der geringe Stromverbrauch in den Fahrradboxen lässt darauf schließen, dass keine Ladevorgänge der Mieter stattfinden“, schreibt die Verwaltung im Ratsinformationsdienst. Die Planer ziehen nun Konsequenzen: „Die im November 2021 gebauten Fahrradboxen besitzen daher keine Lademöglichkeit. Auch in der Zukunft geplante Fahrradboxen werden keine Lademöglichkeit besitzen“, schreibt die Verwaltung.