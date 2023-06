Wupsi will nachbessern Radparkhaus im Test: „Es geht noch besser“

Seit dem ersten Juni ist das neue Fahrradparkhaus am Opladener Bahnhof in Betrieb. Für einen Euro pro Tag können Fahrradfahrer ihre Gefährte in dem neuen Gebäude abstellen. Wer für einen längeren Zeitraum bucht, etwa ein halbes Jahr, spart fast 75 Prozent. VRS-Abokunden erhalten weitere 50 Prozet Rabatt. Trotzdem ist der Andrang bisher noch verhalten. Die Zahl der geparkten Fahrräder ist teils nicht einmal zweistellig, bestätigt ein 47-jähriger Opladener.