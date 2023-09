Fridays for Future Leverkusener Protest gegen Klimaerwärmung

Am weltweit ausgerufenen Klimastreik am Freitag beteiligten sich auch Leverkusener Aktivisten von Fridays for Future mit einer Protestaktion. Sie trafen sich am Nachmittag vor der Zentrale des städtischen Energieversorgers EVL am Overfeldweg und zogen gemeinsam durch die Wiesdorfer City zum Rathaus. Dort dürften dann etwa 100 Protestler zusammengekommen sein. Es wurde geredet und gesungen.