„Der Alte“ bruzzelt mit : Leverkusener Prominente kochen für Gesundheitsfonds

Für den guten Zweck haben fast 20 Leverkusener nun in der Awo-Schulküche gemeinsam gekocht. Foto: Naturgut

(RP) Viele Köche verderben den Brei? Von wegen. Hand in Hand ging es beim Kochevent am im Awo-Familienseminar. Der Oleo-Gesundheitsfonds und das Naturgut Ophoven hatten zum Kochen für den guten Zweck eingeladen. Unter anderem Schauspieler Jan-Gregor Kremp („Der Alte“) , Schuldezernent Marc Adomat und der neue Leiter des Freudenthaler Sensenhammers, Jürgen Bandsom, hatten die Einladung angenommen und unter dem Motto „Alles was schmeckt aus der Jahreszeit und der Region“ gemeinsam gekocht. Mit dem Erlös des Promikochens wurde der Oleo-Gesundheitsfonds unterstützt.