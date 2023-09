Aufatmen beim Leverkusener Verein Schiffsbrücke Pontonbrücke an Wuppermündung bald wieder passierbar

Aufatmen beim Förderverein Schiffsbrücke Wuppermündung: Wie Currenta, Eigentümer der Pontonbrücke an der Wuppermündung, mitteilt, wird der gesperrte Flussübergang in den kommenden Wochen instand gesetzt und soll dann wieder passierbar sein. Die Pontonbrücke war durch die Hochwasserkatastrophe 2021 so schwer beschädigt worden, dass sie nicht mehr tragfähig war. Nur über sie ist ein Zugang zur Schiffsbrücke für Publikum derzeit überhaupt möglich.