Leverkusener polstert im alten Fachwerkhaus Mit Leidenschaft für die Bequemlichkeit

Leverkusen · Oldtimer, Kinderwagen, Yachten, Wohnwagen – Marcus Witting polstert alles, was ihm in die Werkstatt kommt. Und die befindet sich in einem alten Fachwerkhaus in Lützenkirchen.

19.08.2023, 09:00 Uhr

Marcus Wittig schätzt exakte Handarbeit. In Bergisch Neukirchen betreibt er eine Polsterei. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Michelle Jackel

„Schön bequem“ ist nicht nur der Name von Marcus Wittings neu eröffnetem Polsterladen, sondern auch dessen Inneneinrichtung. Wer durch die Tür des liebevoll aufbereiteten Fachwerkhauses geht, kann auf Wittings selbst gepolstertem Sofa oder Sessel erstmal den Raum auf sich wirken lassen. Auf den zweiten Blick mag der ein oder andere das Kunstwerk erkennen, auf dem er Platz genommen hat: Der Bezug ist ein zu Stoff verarbeitetes Gemälde von Renoir. Dieses findet sich auch antik gerahmt neben handgeschriebenen Briefen von Kunden an den Wänden der Werkstatt. Den Dank-Nachrichten der Kundschaft bringt der Handwerker viel Wertschätzung entgegen. Hin und wieder ist ein Foto mit dabei. Darauf zum Beispiel kürzlich eine glückliche Kundin mit ihrem aufgewerteten Kinderwagen. „Das ist mehr wert als jedes Geld auf der Bank”, sagt Witting.