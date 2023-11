Leverkusener Politik sucht Lösungen Raser unter der Stelze vertreiben, aber wie?

Mittendrin statt nur dabei: Paul-Leander Schmidt wohnt nahe der „Stelze“ in Küppersteg, unter der auf den dortigen Parkplatz- und Freiflächen an der Marienburger Straße Poser mitunter ihre aufgemotzten Schlitten zur Schau stellen, Lärm verursachen und illegale Rennen ausfahren. Das kann so nicht weitergehen, sagt sich das SPD-Mitglied und stellte daher jetzt einen entsprechenden Antrag in der Sitzung der Bezirksvertretung II.