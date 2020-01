Ehrung für Leverkusener : Choreograf des Jahres – Philippe Kratz

Leverkusen Der Leverkusener Philippe Kratz ist stART-Künstler bei Bayer Kultur und wurde für seine choreografische Arbeit geehrt.

Das Jahr begann bei Bayer Kultur mit erfreulichen Nachrichten aus Italien, wo der stART-Künstler Philippe Kratz bei der Fondazione Nazionale della Danza – Aterballetto unter Vertrag ist. Der Tänzer aus Leverkusen ist von dem italienischen Magazin „Danza&Danza“ zum Choreografen des Jahres gekürt worden und reiht sich damit in eine Riege absoluter Größen seines Metiers ein. Mit dem „Danza&Danza“-Award werden jährlich herausragende Leistungen im Tanz auszeichnet. Gegründet wurde er 1987 von Mario Bedendo, über die Vergabe der Preise in verschiedenen Kategorien entscheidet eine Jury. Gewürdigt werden Tänzer, Produktionen, Choreografen und neue Talente, die im Laufe des Jahres auf italienischen Bühnen zu sehen waren.

Seine erste Förderung im Tanz erhielt der 1985 in Leverkusen geborene Philippe Kratz bereits als Vierjähriger bei Helena Krassa. Später tanzte er am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium im Fach Bühnenkunst bei Suheyla Ferwer in mehreren Produktionen, bevor er sein Studium an der Staatlichen Ballettschule Berlin unter der Leitung von Professor Gregor Seyffert begann, das er 2006 als staatlich geprüfter Bühnentänzer abschloss. Seine erste Stelle trat er beim Ballett Dortmund an.