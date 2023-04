Examen in Leverkusen Pflege braucht Leidenschaft

Nicole Wagner hat fünf Kinder, nun lebt sie ihren beruflichen Traum, Hannah Evertz wusste nach dem Abitur noch nicht so recht, welchen Weg sie einschlagen sollte und fand ihre Bestimmung durch einen Zufall – die 40-jährige Mutter und die 23-jährige Abiturientin eint ihre brennende Leidenschaft für die Pflege. Sie sind die ersten beiden Absolventinnen der Generalistischen Pflegeausbildung des Sankt-Remigius-Krankenhauses in Opladen. Die Beiden erzählten jetzt, was sie in diesem gesellschaftlich angesehenen, doch anstrengenden Berufsfeld antreibt.