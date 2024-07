Leverkusener (53) schwer verletzt Pedelec-Paar stürzt auf der Balkantrasse

Beide waren laut Polizeiericht gegen 16 Uhr auf der Trasse von Bergisch Born kommend in Fahrtrichtung Wermelskirchen unterwegs. Sie fuhren nebeneinander und unterhielten sich, als sich plötzlich die Lenker der Pedelecs berührten. Beide Radler verloren die Kontrolle über ihre Zweiräder und stürzten zu Boden. Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten Rettungsdienst und Polizei. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der entstandene Sachschaden an den Pedelecs schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.