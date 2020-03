Feier wegen Corona nur zu zweit : Goldene Hochzeit – nur Erik Silvester ist dabei

Ein Prost auf die Liebe: Sigrid und Harald Kanzler sind seit 50 Jahren verheiratet. Dass sie am 1. April 1970 getraut wurden, war kein Scherz. Die geplante große Feier wird nachgeholt. Am Hochzeitstag ist das Paar allein – und doch glücklich. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Sigrid und Harald Kanzler wollten groß feiern, dann kam Corona. Die Freude über ihr Glück trübt das aber nicht.

„Du liebst nur einmal

und nur einem bist Du treu.

Du liebst nur einmal,

alles and‘re geht vorbei“

Erik Silvester

Erik Silvester kam aus dem Sudetenland und hieß eigentlich Erik Herschmann. Viele Lebensjahre verbrachte er in Leverkusen. Als er im Jahr 1968 diesen Schlager aufnahm, konnte er noch nicht wissen, dass er in seinem Leben 25 Millionen Platten verkaufen sollte. „Du liebst nur einmal“ – das Liebeslied kam an. Es traf den Nerv der Zeit und sollte einer von Silvesters frühen Hits werden. Zwei andere Leverkusener werden es am Mittwoch hören, wenn sie ganz allein in ihrer Küppersteger Wohnung mit einem Glas Sekt anstoßen und sich dabei tief in die Augen sehen. An diesem Tag, dem 1. April, sind Sigrid und Harald Kanzler 50 Jahre verheiratet.

Dass sie nicht wie lange geplant im großen Kreis von Familie, Freunden und Nachbarn feiern können, macht die beiden ein wenig traurig. „Durch Corona ist alles zusammengebrochen“, berichtet Harald Kanzler. Denn seine Frau und er hatten alles minutiös geplant. In der Kirche „Der Alte vom Berg“ in Witzhelden sollte es eine Jubiläumsfeier geben mit Pfarrer, Musikgruppe und Sängerin. Das Lokal für die Jubel-Party war fest gebucht. „Zwei Nachbarspaare haben selbst kürzlich Goldene Hochzeit gefeiert und wollten uns gemeinsam überraschen“, sagt Kanzler. Vorfreude herrschte auch in der Familie mit den beiden Söhnen, den Schwiegertöchtern und den insgesamt fünf Enkelkindern. Dann kam die Seuche.

Aber so richtig traurig sind die beiden auch wieder nicht. Sie freuen sich auf die kleine Feier zu zweit, den Sekt, das gemeinsame Essen, das Kniffel-Spiel, den gemütlichen Fernsehabend und natürlich auf Erik Silvesters Gesang aus dem Lautsprecher.

Sigrid und Harald Kanzler bei der Hochzeit 1970. Auf seiner gemeinsamen Arbeitsstelle, bei Hertie, lernte sich das Paar kennen. Foto: Kanzler

Denn es war der 2008 gestorbene Schlagersänger, der das Paar mit seinem Lied all die Jahre begleitet hatte. „Gib mir die Hände, noch einmal tanz mit mir. Deine Hände, die ich nun ganz verlier‘“ – ja, getanzt haben sie, damals vor allem im „Volkshaus“, wo lokale Bands nicht nur Erik Silvester, sondern auch die Beatles, Stones und Monkeys coverten. Gemeinsam zog das junge Paar durch Leverkusen: „Whisky Bill“, „Bruchbude“, „Bombe“ – sie machten die Nacht zum Tag.

Sie waren blutjung, als sie sich 1969 zum ersten Mal begegneten. Er war 19, sie 17. Beide arbeiteten bei Hertie in Wiesdorf. Sie war noch in der Lehre, er war als gelernter Elektriker in der Haustechnik tätig. Als das erste Mal eine Glühbirne durchbrannte, kam der junge Mann vorbei, und es war um sie geschehen. „Von da an gingen die Glühbirnen ständig kaputt“, sagt Kanzler mit einem Lächeln. Sie trafen sich mittags bei Currywurst und Pommes in der Kantine. Auch er war elektrisiert: „Dunkle Haare, dunkle Augen, volle Lippen“, noch heute gerät der 69-Jährige ins Schwärmen, wenn er von seiner Sigrid erzählt. Er hielt um ihre Hand an und bekam sie. Doch anders als in Erik Silvesters Liebeslied, ließ er sie nie wieder los.

Info Mit „Zucker im Kaffee“ durch die Hitparaden Foto: Plattenfirma Erik Silvester Den Ohrwurm „Zucker im Kaffee“ haben die Älteren noch gut im Gedächtnis. Ende der 60er Jahre begann die Karriere des Schlagersängers, der einige Lebensjahre in Leverkusen verbrachte, bevor es ihn in die Nachbarstadt Köln zog. Erik Silvester war ab 1985 mit der Witwe des Rennfahrers Rolf Stommelen verheiratet. Er starb im November 2008 im Alter von 66 Jahren nach kurzer Krankheit in Köln-Rodenkirchen an Herzversagen. Seinen größten Hitparadenerfolg hatte er mit dem von ihm komponierten Trompetenstück Midnight Munich, das in Australien Platz 1 der Charts belegte.

„Alles stand unter einem guten Stern“, sagt Kanzler. Sie Löwe, er Widder, das habe gepasst. Sie gibt den Ton an – er, der gelernte Handwerker, führt aus, sorgt fürs Praktische. Und gibt auch mal nach, wenn es sein muss. „Was wir anpacken, gelingt“, sagt er. Das Paar, das damaligen Vorstellungen gemäß heiraten musste, bekommt kurz nach der Hochzeit den ersten Sohn, Mark. Erst 15 Jahre später folgt Tim. „Der eine kam zu früh, der andere zu spät“, sagt der Vater und muss schon wieder schmunzeln.

Dem Familienglück schadete das nicht. Im Gegenteil. Der junge Mann von der Haustechnik ist ehrgeizig und fleißig, wechselt in den Einzelhandel, Radio-Fernsehtechnik. Schließlich wird er Küster in Küppersteg und Bürrig. Die Familie bezieht eine ansehnlich große Mietwohnung der Kirche mit Garten. Die Ehefrau kümmert sich um die Kinder.

„Wir haben viel Schönes erlebt“, sagt Kanzler, und seine Enttäuschung über die geplatzte Goldhochzeit scheint fast schon verflogen. Die Wochenendfahrten ins Grüne, die Urlaube in Kroatien, das noch zu Jugoslawien gehörte – „damals zahlten wir für zwei Wochen mit Flug für die ganze Familie 600 Mark“.