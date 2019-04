Leverkusener Osterkrimi : Morsbroich, Mord und die Madame

Mordkomplott im Mondenschein? Geheimnisse behalten die dicken Mauern von Morsbroich seit Jahrhunderten für sich. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Heute wird über die Zukunft des Schlosses diskutiert. Früher war auf Morsbroich mordsmäßig was los... jedenfalls in unserem Osterkrimi.

Valerie Florence Sophie Bouvais. Ein Name so süß wie ein Versprechen. Und die Frau, zu der er gehörte, war... Jean Antoine Michel Agar schlug mit der Faust auf das Empire-Tischchen, dass der Kronleuchter über ihm im fein ausgestatteten Salon erzitterte. „Kann der verdammte Hund aufhören, so zu jaulen?! François“, schrie der Comte de Mosbourg. In Frankreich würde das nicht vorkommen. In Frankreich lagen ein Schloss und alles, was mit Tieren zu tun hatte, weit auseinander. Aber hier, in Morsbroich, waren die Remisen direkt gegenüber. „Von wegen Palais de Plaisance“, dachte Agar. Jeder Gedanke an die süße Madame Bouvais war verflogen.

François hatte eine zeitlang gebraucht, um aus den Gewölben bis in den Salon zu gelangen. Hauptsächlich, weil er sich an seinen französischen Namen nicht gewöhnen konnte. Aus Franz hatte der Comte François gemacht. „Ich hasse Franzosen“, knurrte der Diener. Zu viel hatte er durch den Einmarsch Napoleons ins Rheinland miterlebt. Aber jetzt, wo der Comte ewas im Schilde führte, was verhieß, dass das Franzosentum auf Morsbroich ein Ende haben konnte, wollte er sich fügen. „Je eher der Graf wegkommt, desto besser.“

Die wahre Geschichte Wann wurde der Comte zum Witwer? Foto: „Schloß Morsbroich in Leverkusen - vom Rittersitz zum Avantgarde-Museum", Hermann J. Mahlberg, 1995 Wuppertal./„Schloß Morsbroich in Leverkusen - vom Rittersitz zum Avantgarde-Museum", Hermann J. Mahlberg, 1995 in Wuppertal. „700.000 Francs und ein Mord­skandal“ hat Hermann J. Mahlberg im 1995 erschienenen Buch „Schloß Morsbroich in Leverkusen – vom Rittersitz zum Avantgarde-Museum“ (das Bild Agars stammt aus diesem Buch) das Kapitel über den Schlossverkauf 1817/1818 genannt. So soll Agars Bruder im Dezember 1817 den Tod der Familie beglaubigt haben, da lebte diese noch. Agar habe seine Familie dann töten lassen, um als alleiniger Besitzer das Schloss zu verkaufen. Hans Jürgen Dorn zeigt in „Niederwupper – Historische Beiträge Heft 25“, dass Alexandrine, Achille Letizia und Joachim bereits 1811 starben, Caroline 1813, wie italienische Beurkundungen sagen. Agar, bekannter französischer Staatsmann, starb 70-jährig in Paris.

Jean Antoine Michel Agar aus Mercues im Süden Frankreichs hatte 1807 Morsbroich von General Joachim Murat als großzügiges Geschenk erhalten. Agar war zu dem Zeitpunkt Finanzminister im Großherzogtum Berg, das Murat als Großherzog lenkte. Im selben Jahr heiratete er Murats Nichte Alexandrine. Glücklich war er mit beidem nicht: Alexandrine, die ihm drei Kinder gebar, war zu prüde, und Morsbroich zu..., na eben zu wenig französisch. Fand auch die Madame Bouvais, mit der er eine leidenschaftliche Affäre unterhielt. Allerdings: Die Madame hatte gewisse Ansprüche, die er von Alexandrine nicht gewohnt war.

François betrat den Salon, der vom Kerzenschein schwach erleuchtet war, das Feuer im Kamin war ausgegangen, Winterluft zog durch die Fensterritzen. Aber der sonst so wetterfühlige Franzose schien nicht zu frieren. „Ist unser Mann da?“, fragte er. François nickte. „Wartet im Herkenrath Hof. Ich dachte, es ist besser, wenn das Gesinde ihn nicht auf dem Schloss sieht.“ Agar nickte. „Lass das Pferd satteln.“ François verschwand, Agar griff in eine Kommode. Der Beutel voller Münzen wog schwer in seiner Hand.

Vor wenigen Tagen hatte der Graf von Morsbroich mit dem Kölner Bankier Abraham Schaaffhausen den Kaufvertrag geschlossen. „700.000 Francs für dieses Schlösschen, das nach Reparatur schreit. Ich dachte, der Mann versteht was von Finanzen“, murmelte der Comte lächelnd, als er eine Stunde später die Gaststube der Pferdewechselstation an der Straße aus dem Bergischen nach Köln verließ. In wenigen Monaten wäre alles erledigt und die 700.000 Francs gehörten ihm. Und Valerie natürlich.

Als er die Treppe zu seinem Schlafgemach emporstieg, überkam ihn Ärger. Über Murat und diese unsägliche Schenkungsurkunde, bei der er sich vor zehn Jahren, als sie im fernen Fontainbleau unterzeichnet wurde, nichts gedacht hatte. Murat hatte als Onkel von Agars Frau darauf geachtet, dass seine Nichte nicht leer ausging. Beide wurden zu Eigentümern von Morsbroich erklärt. Dem Letztlebenden von beiden sollte das Schloss gehören, falls keine Kinder vorhanden sind. Es gab aber Achille Letizia, Joachim und Caroline. Und es gab Alexandrine. Das hatte der Comte dem Bankier bei der Vertragsunterzeichnung verschwiegen, hatte behauptet, er lebe im Witwenstand. Im Grunde tat er das, redete Agar sich ein. Alexandrine lebte mit den Kindern in Neapel. Er die meiste Zeit im Herzogtum Berg oder in Frankreich. Schaaffhausen wollte Beweise sehen. „Das Wort eines Ehrenmannes ist dem Herrn Bankier wohl nichts mehr wert“, zürnte der Graf und musste lachen. „Ehrenmann...“

Agar hatte noch am Abend der Vertragsunterzeichnung eine Depesche an seinen Bruder Anton, einem Notar in Frankreich, geschickt. Anton würde ihm den Witwenstand beglaubigen und den Tod der Kinder. Es war nicht das erste Mal, dass sie zusammen ein krummes Ding gedreht hatten. Nicht in der Größenordnung, aber... Dann kamen Agar Zweifel, ob diese Beglaubigung ausreichen würde. „Cheri“, hatte Valerie ihm bei einem Schäferstündchen in den Remisen ins Ohr gemurmelt, als er sich an ihren Röcken zu schaffen machte. „Deine Frau und die Kinder müssen wirklich weg. Stell Dir vor, Murat kommt zurück aus Neapel und findet alles raus. Oder noch schlimmer: Alexandrine kehrt zurück. Cheri, denk nach!“ Und Cheri hatte nachgedacht. Wegen der politischen Wirren derzeit würden vier kleine Morde in Neapel nicht weiter auffallen...

Im Mai war es auf Morsbroich eigentlich ganz schön, fand François, als er im Frühjahr 1818 die letzten Reisetruhen des Comte auf eine Kutsche lud. „Noch schöner wird es, wenn der Graf abgereist sein wird. Schaaffhausen hat mir schon die Anstellung versprochen. Endlich ist dann dieses Franzosentum vorbei.“

Agar nahm eine Prise Schnupftabak. Unten in Neapel war alles glatt gelaufen. Seine Familie war aus dem Weg geräumt, das hatte Notar Windeck in der neuen Urkunde beglaubigt. 24. Januar: Todestag von Alexandrine, 22. Januar: Ableben von Joachim, etwas später die beiden Mädchen. „Der Mann, den François irgendwo in Opladen aufgetrieben hat, hat ganze Arbeit geleistet. Gute Arbeit. Alles saubere Tode. Kein Bezug zu Morsbroich. Das Schloss bleibt unbefleckt.“

Der Comte hatte keine Träne verdrückt über das Ableben seiner Familie. Die Kinder hatte er kaum gekannt, Alexandrine nur als Mittel zum Zweck geheiratet. Und Valerie. Die hatte ihr Übriges beigetragen. „Oder sollte ich besser sagen, ihr Üppiges?“, fragte Agar verschmitzt in den leeren Raum. Er ließ ein letztes Mal den Blick aus dem Fenster seines Schlafgemachs über Morsbroich gleiten. Nein, vermissen würde er dieses Fleckchen Erde nicht, auch wenn ihm das Schloss ungestörte Stunden der Zweisamkeit mit seiner Valerie geschenkt hatte. Aber die verlagerte er nun nach Frankreich, wo die Menschen es wirklich verstanden zu leben. Versonnen lehnte sich der Comte an den Fensterrahmen, da spürte er etwas Kaltes an seinem Hals.