Näher an die Fußgängerzone : Leverkusener Ordnungsdienst zieht an die Hauptstraße

Durch den Umzug näher dran an der Fußgängerzone. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Kommunale Ordnungsdienst verlässt nach drei Jahren seine Diensträume an der Miselohestraße und zieht um in den Verwaltungsbau an der Hauptstraße in Wiesdorf.