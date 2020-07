Auf „Corona“-Streife : Ordnungsdienst bekommt mehr Personal

Leverkusen Die Einsatzgruppe der Stadt soll von acht auf 16 Kräfte plus Leiter aufgestockt werden. Die Zusammenarbeit mit der Polizei klappt gut. Gemeinsam sind beide unter anderem auch im so genannten Lärmwagen auf der Straße. Seit März ist der Ordnungsdienst verstärkt wegen Corona unterwegs.

2019 hatte der KOD mit vier Mitarbeitenden seine Aufgabe im wöchentlichen Wechsel im Früh- und Spätdienst gestartet. Mehr und gegenläufige Schichten waren wegen der wenigen Mitarbeiter nicht drin. „Zusätzlich wurde der private Sicherheitsdienst der Firma Agsus mit bis zu vier Mitarbeitenden im Spätdienst eingesetzt, allerdings mit erheblich reduzierten Eingriffsmöglichkeiten“, fasst der städtische Fachbereich Recht und Ordnung in der Bilanz zusammen. Schwerpunkte damals: Präsenzstreifen und Kontrollen etwa von Parks, Spielplätzen, Schulhöfen, Badeseen und Grillstätten – je nachdem auch, was Bürger, Politik und Polizei gemeldet hatten.

Lärmwagen Seit Sommer 2019 sind KOD-Mitarbeiter im Lärmwagen unterwegs. Heißt: In einem Polizei-Streifenwagen fahren ein Beamter und ein KOD-Mitarbeiter „die von der Leitstelle der Polizei eingehenden“ Ordnungswidrigkeiten, vor allem Lärmstörungen, ab. Seit Mai werden an jedem Wochenende zwei Lärmschutzwagen eingesetzt. Bald um zwei Stunden erweitert bis nachts um 4 Uhr.

Seit diesem Jahr ist der KOD personell doppelt so stark besetzt, die Anzahl der Schichten erhöht. Grade pünktlich, um auch im Straßenkarneval zu helfen: An allen Karnevalstagen schickte die Stadt zudem 14 Mitarbeiter aus dem Innendienst und von anderen Bereichen zur Unterstützung, um etwa Glasverbot und Jugendschutz durchzusetzen.

Situation in Krefeld : Acht Corona-Fälle im DB-Werk in Oppum

Dann kam Corona: „Ab dem 13. März fanden fast nur noch Einsätze im Rahmen der Durchsetzung der Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie statt“, steht in Amtsdeutsch im Bericht. Teils sieben Tage pro Woche in zwei Schichten und in zwei Einsatzfahrzeugen waren der KOD und weitere Kräfte des Ordnungsamtes bis Anfang Mai unterwegs, um diese Mammutaufgabe zu bewältigen. „Außerdem wurde an Wochentagen ein Mitarbeiter des Innendienstes als Funker in der Telefonzentrale für Bürgereingaben und als E-Mail-Eingangsstelle eingesetzt“, heißt es. Der KOD und die Zusatzkräfte überprüften im Mai unter anderem Gaststätten, Spielhallen und Fitnessstudios auf Einhaltung der Hygieneregeln und Spielplätze.