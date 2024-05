Canabis-Gesetz erfordert Kontrollen Leverkusener Ordnungsdienst bekommt mehr Aufgaben

In einer Stellungnahme begrüßt die Verwaltung „aus fachlicher und organisatorischer Sicht“ den Wunsch der Christdemokraten nach einer personellen Erweiterung des Ordnungsdienstes. Sie verweist zugleich aber auf die „prekäre Haushaltssituation“, so dass eine personelle Aufstockung nur stufenweise denkbar wäre. So könnten beispielsweise vier neue Stellen des KOD kurzfristig noch im Jahr 2024 im Vorgriff auf den Stellenplan 2025 besetzt werden, drei Stellen im Jahr 2025 (Stellenplan 2025: damit insgesamt sieben Neueinrichtungen) und drei weitere Stellen im Jahr 2026 (Stellenplan 2026: drei Neueinrichtungen). „Eine frühere Besetzung aller Stellen wäre lediglich angesichts von Mehrerträgen als Deckung, wie zum Beispiel durch erhöhte Bußgeldeinnahmen, möglich.“ Die Mitarbeiter des KOD sind in der Entgeltgruppe 9a TVöD eingruppiert, was einem Durchschnittsverdienst von 67.900 Euro je Mitarbeiter und Jahr entspricht.