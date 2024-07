Leverkusener Ordnungsdienst im Einsatz Razzia in Kiosken, Trinkhallen und Lokalen

Bei unangekündigten Gewerbekontrollen in Trinkhallen, Kiosken und Gaststätten ist der städtische Ordnungsdienst am Freitag in nahezu allen Objekten fündig geworden. Bei dem Sondereinsatz gelistet wurden insgesamt 16 Verstöße, unter anderem gegen das Jugendschutzgesetz, die Preisangabenverordnung, das Verpackungsgesetz und die Leverkusener Stadtordnung, berichtet die Stadtverwaltung. Der Zoll hat fünf Strafverfahren vor Ort eingeleitet und insgesamt rund sechs Kilogramm Wasserpfeifentabak und mehr als zwei Liter Flüssigkeiten für E-Zigaretten sichergestellt.