Rathaus Leverkusen : Oberbürgermeister Richrath mit Corona-Verdacht

Corona-Verdacht: Uwe Richrath nimmt an der Ratssitzung nicht teil. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei Oberbürgermeister Uwe Richrath besteht der Verdacht einer Corona-Infektion. Nach einem positiven Schnelltest am Montagmorgen, habe Richrath einen PCR machen lassen, meldet die Pressestelle des Rathauses. Das Ergebnis stehe noch aus.

Der Oberbürgermeister habe Erkältungssymptome und befinde sich nun in häuslicher Isolation.

Vor diesem Hintergrund sei eine Teilnahme an der Ratssitzung am Montag nicht möglich. Bürgermeister Bernhard Marewski werde stellvertretend die Sitzung leiten, hieß es weiter. Alle Termine Richraths sind zunächst für diese Woche abgesagt. Weiteres werde nach Vorlage des PCR-Ergebnisses entscheiden. Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes habe Richrath in Frage kommende Kontaktpersonen informiert.