Bielertviertel : Neubauten im Hochwassergebiet

Baustelle Bielertviertel: An der Böcklerstraße entstehen zwei Mehrfamilienhäuser. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Die Bautätigkeit im Bielertviertel geht voran, doch wurde der Bebauungsplan gestoppt. Schutz am Wiembach geplant.

Der Bebauungsplan rund um das Bielertviertel in Opladen schlug vor rund zwei Jahren hohe Wellen. Unter anderem sollen 60 bis 70 Wohneinheiten mit Tiefgaragen zwischen Rehbockanlage und Bielertstraße, durch einen Investor gebaut, entstehen. Für die Anwohner war das Vorhaben damals zunächst ein Schock. Schnell haben sie sich zu einer Bürgerinitiative zusammengefunden und ihre Bedenken bei der Stadtverwaltung eingereicht. Sie beziehen sich auf die Verkehrssituation und das Grundwasserproblem.

Im vergangenen Jahr fiel dann der Startschuss für den ersten Bauabschnitt auf dem Investorengrundstück. Zwei Mehrfamilienhäuser an der Böcklerstraße werden derzeit gebaut. Rund 450.000 bis 500.000 Euro kosten jeweils die zwölf Eigentumswohnungen mit rund 90 bis 100 Quadratmeter Wohnfläche. Fast alle Wohnungen sind bereits verkauft, einzig Maisonette-Wohnungen sind noch frei. Der Bezugstermin ist auf das erste Quartal 2021 datiert.

Während die beiden Mehrfamilienhäuser sich im Bau befinden, liegt der eigentliche Bebauungsplan allerdings bereits seit geraumer Zeit still. Das hat auch einen guten Grund: Die Stadt Leverkusen hat die Bedenken der Bürger zur Hochwasserproblematik ernst genommen. Die Opladener CDU hatte bereits vor zwei Jahren in einer Stellungnahme kritisch geäußert, dass das Gebiet in unmittelbarer Wuppernähe hochstehendes Grundwasser hat. Doch es ist nicht die Wupper, die die Sorgen der Stadt größer werden ließ, sondern der Wiembach. Denn dieser ist beim Unwetter im Sommer 2018 fast übergelaufen und hätte beinahe Straßen und anliegende Häuser und Keller überflutet.