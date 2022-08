12. August in Leverkusen : Netzwerk lädt Senioren zum sportlichen Sommerfest

Leverkusen Sport ist nicht unbedingt eine Frage des Alters. Das Netzwerk „Leverkusen bewegt“ bietet Anleitung und Gemeinschaft. Drei Olympiasportler unterstützen die Aktion.

Die Übungen sind in die Bereiche Aufwärmen, Ausdauer, Kraftsport, Mobilisation und Dehnen unterteilt. Anhand von Farben ist ersichtlich, ob die Übungen für einen guten Start in den Tag am Morgen, oder für eine ruhige Nacht am Abend durchgeführt werden sollten. Sonja König, Ressortleiterin Fitness beim TSV Bayer 04, wendet sich mit einem guten Rat an die Zielgruppe: „Es ist nie zu spät, anzufangen. Es ist nie zu spät, in Bewegung zu kommen.“ Unter ihren Trainingsgruppen befinden sich so auch Einsteiger. „Gerade in diesen Gruppen finden die Menschen sich. Man muss sich nur trauen“, berichtet sie.

Um Senioren für Sport in der Gruppe zu begeistern, veranstaltet das Netzwerk am Freitag, 12. August, von 9.30 bis 12.30 Uhr auf den Wiesen im Außenbereich der Kurt-Rieß-Anlage des TSV Bayer 04 an der Tannenbergstraße 57 ein sportliches Sommerfest – speziell für Menschen im hohen Alter. Dort stellen sich die Netzwerkpartner vor, auf einer Bühne gibt es Mitmachsportkurse und eine sportliche Rallye lädt an acht Stationen zum Ausprobieren ein.