Leverkusener Naturschutzbasar an neuem Ort Beim Schenken auch an die Natur denken

Beim Schenken auch an die Umwelt denken: Der traditionelle Weihnachtsbasar der Leverkusener Naturschutzverbände BUND und Nabu öffnet am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, von 10 bis 18 Uhr, diesmal an einem neuen Standort: im Alten Bürgermeisteramt Schlebusch, Bergische Landstrasse 28.