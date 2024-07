Naturschützer sorgen sich um Zukunft des Buschbergsees Windräder als Gefahr für den Schwarzstorch

Der Buschbergsee liegt ruhig, der Wind pfeift über die Wasseroberfläche der ehemaligen Kiesgrube, Wellen entstehen und ziehen von einem Ufer zum anderen. Der See ist ein Naturparadies wie aus einem Film und doch weitgehend unbekannt. Von ein paar menschlichen Eindringlingen im Sommer abgesehen, begünstigt diese Ruhe und Abgeschiedenheit an der Stadtgrenze von Leverkusen zu Monheim die Ansiedlung von in der Stadt und Nordrhein-Westfalen seltenen Pflanzen- und Tierarten.