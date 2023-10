Windkraftanlage Monheim Naturschützer sehen Vogelarten in Gefahr

Die Naturschutzverbände verweisen auf eigene langjährige Dokumentationen, die der Monheimer Stadtverwaltung bereits vorliegen sollen. „Die langjährigen Daten zeigen auf, dass gerade der in direkter Nähe zur geplanten Windenergieanlage PF01 liegende Buschbergsee dem Gebiet einen hohen ökologischen Wert verleiht, welcher im Gutachten der Stadt Monheim nicht so dargestellt wurde“, heißt es in einer Pressemitteilung der Naturschützer. Sie seien sich einig, dass einer der Gründe die zu kurze Untersuchungsphase der von der Stadt Monheim beauftragten Gutachter sei. So würden in dem Gutachten das Vorkommen des vom Aussterben bedrohten Baumfalken sowie anderer seltener Greifvögel nicht ausreichend aufgezeigt. Zu diesen bedrohten Greifvögeln gehörten auch Wanderfalke sowie Schwarz- und Rotmilan. „ Für den seltenen Rotmilan hat Deutschland eine ganz besondere Verantwortung, denn 60 Prozent des weltweiten Bestandes brüten in unserem Land.“ Auch werde aus dem städtischen Gutachten Monheims die Größe der am Buschbergsee lebenden Sturmmöwen-Kolonie, die bis zu 65 Paaren umfassen könne sowie das einzige Brut-Vorkommen der Steppenmöwe in NRW, nicht ausreichend deutlich. . „Ferner gibt es im Gebiet eine kleine Kolonie von Kiebitzen“, heißt es weiter. „Der Kiebitz ist in unserer Region fast ausgestorben.“ Diese und weitere Vogelarten, darunter auch der Kranich, würden durch die geplante Windenergieanlage stark beeinträchtigt.