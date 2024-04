Höchster Ehrenamtspreis für Fördervereinsvorsitzende Naturgut zeichnet Marianne Ackermann aus

Wohl weil die Überraschung so groß war, erinnert sich Ackermann noch gut an den Abend. Offiziell hatte in diesem Jahr eigentlich kein Ehrenamtler den „HovSpatz“ erhalten sollen. Das sollte Einrichtungsleiter Lars Dietrich der versammelten Belegschaft mitteilen. Doch irgendwie geriet seine Rede sehr lang, und auch Ackermann runzelte innerlich die Stirn, bis der Groschen fiel. „Ich glaube, ich habe ganz schön dumm aus der Wäsche geschaut“, beschreibt sie ihre Reaktion und lacht.