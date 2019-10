„Bunt statt grau“ : Naturbünde küren Vorgarten-Vorbilder

Die Eheleute Franz und Monika Schmitz haben ihren Vorgarten in ein blühendes Naturparadies verwandelt und wurden jetzt dafür ausgezeichnet. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen „Bunt statt Grau“ – 13 Leverkusener Gartenliebhaber bewarben sich bei der Aktion „Naturnaher Vorgarten“.

Blühende Stockrosen, duftender Lavendel, bunte Wildblumen – die meisten Gartenbesitzer freuen sich, beim Blick in die Oase hinter dem Haus möglichst viel Grünfläche zu sehen. Anders sieht es im Vorgarten aus. Die wenigen Quadratmeter vor der Haustür gleichen vor allem in Neubaugebieten oft einer Schotterwüste.

Gewinner Franz und Monika Schmitz aus Opladen, Astrid Weingarten und Rosemarie Nöhre (Opladen), Katharina Drosdzion und Thomas Denger haben in ihren Vorgärten kleine Naturparadiese geschaffen.

Ein solch gepflegter Garten erfordert Hingabe und Mühe. „Meine Frau hat immer die Schere in der Hand und alles im Griff“, berichtet Franz Schmitz aus Opladen. In ihrem Vorgarten beherbergt Familie Schmitz nicht nur seltene Pflanzenarten wie eine aus Peru stammende Giftbeere, sondern bietet auch Lebensraum für Wildbienen. Ihre Leidenschaft zum Gärtnern entdeckte Monika Schmitz erst, als sie ihren Mann kennenlernte. „Ich war so beeindruckt von seinem Tier- und Pflanzenwissen, dass ich selbst anfing, mehr darüber zu lernen“, erzählt sie. Seither kümmern sich die beiden mit Herzblut um ihren sich stetig verändernden Garten.