Vor Komplettsanierung öffnet Naturgut-Musuem in Opladen für ein Jahr : Die „Energiestadt“ wird lebendig – vorerst

Die ersten Schulklassen hauchten der ersten Etage der Energiestadt im Naturgut Ophoven am Freitag wieder Leben ein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Die erste Etage des Kinder- und Jugendmuseums ist für ein Jahr nutzbar, dann startet die Komplettsanierung des Naturguts. Die Stadt bezifferte die Kosten dafür kürzlich mit neun Millionen Euro.

Nach dem Starkregen am 14. Juli stand das Wasser 1,20 Meter hoch. Das gesamte Naturgut Ophoven musste bis auf weiteres geschlossen werden. Im Kinder- und Jugendmuseum „Energiestadt“ hat das Hochwasser schwerste Schäden angerichtet, was den Förderverein Naturgut Ophoven vor gewaltige Herausforderungen stellte. Nach fast neun Monaten Schließzeit ist das Obergeschoss des Museums wieder zu benutzen. Freitagvormittag war Wiedereröffnung, und die Kinder der Klasse 4c der Regenbogenschule mit Klassenlehrer Erdal Kösterelioglu waren die ersten, die auf Umwegen durch die Scheune in die interaktive Ausstellung konnten. Sie hatten den Kursus „Stadtfieber“ gebucht – alternativ gibt es „Sonnenwerkstatt“ und „Klimaglück“.

Alle Kinder waren mit Arbeitsheften unterwegs zu den einzelnen Stationen. Ziel der Tour: So viele Maßnahmen wie möglich zu finden, die helfen können, das Fieber der Stadt zu senken, sprich: für bessere Ausgewogenheit von Mensch, Natur und Technik zu sorgen. Die Ergebnisse wurden dann vor dem großen Stadt-Puzzle gesammelt. „Energie sparen“, schlug Maya vor, Leon machte es konkreter: „Nicht so viel fernsehen.“ Bei jedem konstruktiven Beitrag wurde der rote Streifen im Riesen-Thermometer ein Stück gesenkt. Die selbstständige Erkundungstour macht Spaß, fand Leona, und Natalia hat sich ganz besonders lange in dem Raum aufgehalten, wo es so viele schöne Tiere zu sehen gab. Während die Manforter Schulklasse noch in der Abschluss-Runde saß, kam unten bereits die Ablösung an, eine Schülergruppe aus Düsseldorf-Wersten.

Viele Schulen haben die Wiedereröffnung des Museums sehnsüchtig erwartet, Familien und Einzelbesucher werden vorläufig noch nicht eingelassen. Überhaupt ist der eingeschränkte Betrieb vorerst nur für ein Jahr möglich, dann wird die Komplettsanierung des ganzen Gebäudes beginnen. Das Untergeschoss, wo zunächst Mobiliar entfernt, Böden herausgerissen und Mauerwerk getrocknet werden musste, befindet sich im Rohbau. Vor der Flut habe man bereits mit einem Konzept für eine Erneuerung des 400 Quadratmeter großen oberen Bereichs des Museums begonnen, erzählt Ute Pfeiffer-Frohnert, Leiterin der „Energiestadt“. Sie hat sich dazu in anderen Häusern umgesehen, die modernere und interaktive Zugänge bieten, bei denen nicht nur Knöpfchen gedrückt werden.